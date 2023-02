Compagnie Plastic Omnium : Plastic Omnium, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 22 février 2023

Plastic Omnium (+3,65% à 17,31 euros)



Plastic Omnium est galvanisé par des résultats annuels marqués par un cash-flow libre bien supérieur aux attentes. Le groupe industriel a réalisé un chiffre d'affaires économique 2022 en progression de 18,2% à 9,477 milliards d'euros, un résultat net part du groupe en croissance de 32,6% à 168 millions d'euros et une marge opérationnelle en nette progression de 20,2% à 364 millions d'euros. La génération de cash-flow libre ressort à 289 millions d'euros hors acquisitions (243 millions d'euros avec acquisitions), " très nettement au-dessus des objectifs ". Plastic Omnium visait plus de 260 millions d'euros et le consensus s'élevait à 151 millions d'euros.