Compagnie Plastic Omnium : Plastic Omnium relève ses prévisions 2021 après un solide S1

July 21 (Reuters) - L'équipementier automobile français
Plastic Omnium annonce mercredi dans un communiqué:
* UNE CROISSANCE DE 32 % DE LACTIVITÉ AU S1
* UNE AMÉLIORATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE À 6,2% DU
CHIFFRE
DAFFAIRES AU S1
* 151 MILLIONS DEUROS DE CASH-FLOW LIBRE ET UN RATIO DETTE
NETTE/EBITDA À 0,9
* LE GROUPE RELÈVE SES PRÉVISIONS POUR LANNÉE 2021
* PRÉVOIT UN FORT REBOND DU CHIFFRE DAFFAIRES
* PRÉVOIT UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DAU MOINS 6% DU CHIFFRE
DAFFAIRES (PRÉCÉDEMMENT 6%)
* PRÉVOIT UNE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE
SIGNIFICATIVEMENT
SUPÉRIEURE À 220 MLNS DEUROS (PRÉCÉDEMMENT DE PLUS DE 220 MLNS
DEUROS)
* LE CHIFFRE DAFFAIRES ÉCONOMIQUE DE PLASTIC OMNIUM
SÉTABLIT AU
1ER SEMESTRE 2021 À 4.138 MILLIONS DEUROS, EN FORTE PROGRESSION
DE 31,9%
* LE CHIFFRE DAFFAIRE CONSOLIDÉ DE PLASTIC OMNIUM, HORS
CO-ENTREPRISES, SÉLÈVE AU 1ER SEMESTRE 2021 À 3.784 MILLIONS
DEUROS, EN CROISSANCE DE 31,8% À CHANGES CONSTANTS
* LENDETTEMENT NET SÉLÈVE À 890 MILLIONS DEUROS AU 30
JUIN
2021, CONTRE 1.410 MILLIONS DEUROS AU 30 JUIN 2020 ET 807
MILLIONS DEUROS AU 31 DÉCEMBRE 2020
* LEBITDA SÉLÈVE À 461 MILLIONS DEUROS AU 1ER SEMESTRE
2021
SOIT 12,2% DU CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE SÉLÈVE À 234 MILLIONS
DEUROS AU 1ER SEMESTRE 2021, SOIT 6,2 % DU CHIFFRE DAFFAIRES
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(Rédaction de Paris)