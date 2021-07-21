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Compagnie Plastic Omnium : Plastic Omnium relève ses prévisions 2021 après un solide S1

21/07/2021 | 07:26
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21 juillet (Reuters) - L'équipementier automobile français Plastic Omnium annonce mercredi dans un communiqué:

* UNE CROISSANCE DE 32 % DE LACTIVITÉ AU S1

* UNE AMÉLIORATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE À 6,2% DU CHIFFRE DAFFAIRES AU S1

* 151 MILLIONS DEUROS DE CASH-FLOW LIBRE ET UN RATIO DETTE NETTE/EBITDA À 0,9

* LE GROUPE RELÈVE SES PRÉVISIONS POUR LANNÉE 2021

* PRÉVOIT UN FORT REBOND DU CHIFFRE DAFFAIRES

* PRÉVOIT UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DAU MOINS 6% DU CHIFFRE DAFFAIRES (PRÉCÉDEMMENT 6%)

* PRÉVOIT UNE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE SIGNIFICATIVEMENT SUPÉRIEURE À 220 MLNS DEUROS (PRÉCÉDEMMENT DE PLUS DE 220 MLNS DEUROS)

* LE CHIFFRE DAFFAIRES ÉCONOMIQUE DE PLASTIC OMNIUM SÉTABLIT AU 1ER SEMESTRE 2021 À 4.138 MILLIONS DEUROS, EN FORTE PROGRESSION DE 31,9%

* LE CHIFFRE DAFFAIRE CONSOLIDÉ DE PLASTIC OMNIUM, HORS CO-ENTREPRISES, SÉLÈVE AU 1ER SEMESTRE 2021 À 3.784 MILLIONS DEUROS, EN CROISSANCE DE 31,8% À CHANGES CONSTANTS

* LENDETTEMENT NET SÉLÈVE À 890 MILLIONS DEUROS AU 30 JUIN 2021, CONTRE 1.410 MILLIONS DEUROS AU 30 JUIN 2020 ET 807 MILLIONS DEUROS AU 31 DÉCEMBRE 2020

* LEBITDA SÉLÈVE À 461 MILLIONS DEUROS AU 1ER SEMESTRE 2021 SOIT 12,2% DU CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE SÉLÈVE À 234 MILLIONS DEUROS AU 1ER SEMESTRE 2021, SOIT 6,2 % DU CHIFFRE DAFFAIRES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2021 8 120 M 9 561 M -
Résultat net 2021 263 M 309 M -
Dette nette 2021 685 M 806 M -
PER 2021 14,2x
Rendement 2021 2,06%
Capitalisation 3 684 M 4 335 M -
VE / CA 2021 0,54x
VE / CA 2022 0,47x
Nbr Employés 21 473
Flottant 36,4%
Graphique COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
Durée : Période :
Compagnie Plastic Omnium SE : Graphique analyse technique Compagnie Plastic Omnium SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Cloture 25,28 €
Objectif de cours Moyen 32,55 €
Ecart / Objectif Moyen 28,8%
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Dirigeants et Administrateurs
Laurent Favre Chief Executive Officer & Director
Kathleen Wantz-ORourke EVP, Group Chief Financial & Information Officer
Laurent Burelle Chairman
Ronan Stephan Scientific Director
Bernd Gottschalk Director
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COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE-10.42%4 727
MINTH GROUP LIMITED-22.00%5 305
STANLEY ELECTRIC CO., LTD.-9.62%4 806
LINAMAR CORPORATION4.95%4 347
JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD.-0.47%2 003
ASAHI INDIA GLASS LIMITED31.13%1 046