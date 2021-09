Compagnie Plastic Omnium : Plastic Omnium revoit à la baisse ses objectifs annuels

L’accélération de la crise des semi-conducteurs se traduit désormais par une forte révision de la production automobile mondiale à 73 millions de véhicules, contre 79 millions en juillet 2021. Sur le seul second semestre, IHS révise désormais à la baisse sa prévision de 15 %. Dans ce contexte, Plastic Omnium a abaissé ses prévisions pour 2021. L’équipementier automobile table désormais sur un chiffre d’affaires en croissance (contre « en fort rebond précédemment »).



En parallèle, le groupe vise une marge opérationnelle comprise entre 4 et 5 % du chiffre d'affaires (contre " au moins 6 % " auparavant) et un cash-flow libre d'au moins 220 millions d'euros (contre " significativement supérieur à 220 millions d'euros " précédemment).