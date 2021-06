© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 2.47% 27.38 -5.39% FAURECIA SE 0.83% 42.4 0.31%

C’est une communication laconique, mais dont l’effet en Bourse est loin d’être négligeable. Knorr-Bremse a confirmé être intéressé par le rachat des 60% du capital d’Hella détenus par la famille fondatrice. Le spécialiste allemand des freins pour poids lourds et trains a indiqué que les consultations étaient encore à un stade très précoce et qu’il n'était pas possible de prévoir si une transaction aurait lieu. Cette sortie du bois permet néanmoins au titre Hella de grimper de 4,51% à 59,26 euros. L’action a même gagné jusqu’à 9,2% en cours de séance.Knorr-Bremse pourrait d'ailleurs avoir de la concurrence sur le dossier. Les équipementiers automobiles français Plastic Omnium et Faurecia seraient également sur les rangs, selon les informations rapportées par Reuters, sur la base de sources proches du dossier. Les deux groupes n'ont pas encore réagi officiellement.Peu avant la clôture, Hella, équipementier automobile allemand spécialisé dans les dispositifs d'éclairage et les composants électroniques, affiche une capitalisation d'environ 6,6 milliards d'euros. Pour s'emparer des 60% du capital détenus par la famille fondatrice, il faudrait donc débourser une somme avoisinant les 3,96 milliards d'euros.