Compagnie Plastic Omnium : Premier contrat de production en série de piles à combustibles pour EKPO

EKPOFuel Cell Technologies GmbH(EKPO), co-entreprise associant ElringKlinger (60 %) et Plastic Omnium (40 %), vient de signer avec la société de mobilité AE Driven Solutions GmbH (AEDS), basée à Aix-la-Chapelle, un contrat pluriannuel exclusif de piles à combustiblesde type NM5-evo, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de millions d’euros. Le lancement de la production en série est programmé pour le premier semestre 2022.



" Dernier-né des modules stacks d'EKPO, le NM5-evo convainc par sa densité de puissance élevée allant jusqu'à 4,6 kW/l dans le bloc de cellules et répond aux attentes les plus exigeantes en matière de conception durable et compacte ", explique Plastic Omnium.