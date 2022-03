Deux nouveaux investissements pour Plastic Omnium

© AOF 2022

Plastic Omnium accélère sa stratégie de croissance dans la mobilité électrique avec deux nouveaux investissements. Tout d’abord, l’équipementier automobile est entré en négociation exclusive avec Actia Group en vue de l’acquisition de sa division Actia Power, spécialisée dans la conception, la fabrication de batteries embarquées, d’électronique de puissance et de systèmes d’électrification destinés prioritairement à la mobilité électrique des camions, bus et cars, trains, engins de chantier.Actia Power, qui emploie aujourd'hui plus de 200 personnes en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, a réalisé un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2021, avec un carnet de commande soutenant une forte croissance dans les années à venir.Plastic Omnium précise que les négociations avec Actia Group devraient aboutir à un accord définitif d'ici la fin du deuxième trimestre 2022. Celui-ci restera soumis à l'approbation des autorités compétentes.Par ailleurs, Plastic Omnium rejoint le nouveau tour de table de la société Verkor, fabricant français de cellules de batteries à faible teneur en carbone et à haut rendement, avec un investissement de 20 millions d'euros.L'investissement est complété par un partenariat industriel qui donnera à Verkor et Plastic Omnium les moyens de développer des capacités de production et de commercialisation de modules et de packs de batteries électriques destinées aux véhicules individuels et commerciaux et au stockage stationnaire d'énergie.Plastic Omnium disposera par ailleurs d'un accès privilégié à une capacité initiale de production de cellules de 4 GWh par an à partir de 2025, qui lui permettra de devenir un fournisseur de premier plan de solutions de stockage électrique pour les acteurs de la mobilité.