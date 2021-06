PRESSE: Plastic Omnium et Faurecia s'intéressent au rachat de l'allemand Hella

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les équipementiers automobiles Plastic Omnium et Faurecia ont exprimé leur intérêt pour le rachat de la société allemande Hella, spécialisée dans les dispositifs d'éclairage et les produits électroniques pour l'industrie automobile, a rapporté mardi l'agence Reuters citant des sources proches du dossier.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Plastic Omnium n'a pas fait de commentaire tandis que des porte-parole de Faurecia et de Hella n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Le groupe industriel allemand Knorr-Bremse, spécialisé dans les systèmes de freinage et équipements de sécurité pour le ferroviaire et l'automobile, a de son côté indiqué mardi qu'il était intéressé par l'acquisition d'une participation d'environ 60% dans Hella auprès de la famille fondatrice de la société.

A la Bourse de Francfort, l'action Hella s'adjuge 5,7% à 59,92 euros vers 16h00, tandis que Knorr-Bremse perd 11,3% à 100,25 euros.

A Paris, Faurecia et Plastic Omnium avancent respectivement de 1% et 2,1%, à 42,48 euros et 27,26 euros.

