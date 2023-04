Plastic Ommium en baisse malgré la très forte croissance de ses revenus trimestriels

Plastic Ommium est en baisse de 2,15% à 15,50 euros malgré des résultats en hausse. Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé, hors co-entreprises, s'élève à 2,56 milliards d'euros, en hausse de 35,6% (+18,0 à pcc) par rapport au premier trimestre 2022. Sur cette période, son chiffre d’affaires économique s’établit à 2,82 milliards d’euros, en forte croissance de +34,5%, soit +17,5% à périmètre et changes constants, confirmant ainsi la bonne dynamique commerciale du Groupe tant pour les métiers Industries que Modules.



Plastic Omnium confirme l'ensemble des objectifs annoncés lors de la présentation de ses résultats annuels du 22 février 2023, établis sur la base d'une production automobile mondiale projetée par S&P Global Mobility de 82,1 millions de véhicules, soit 3,1% de croissance en 2023.

Le Groupe vise un chiffre d'affaires économique en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale. Il table sur une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10% par rapport à 2022. Il prévoit un Cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.

TP Icap Midcap juge les résultats "très solides" et reste à l'achat avec un objectif de cours de 22 euros. Stifel est pour sa part à Conserver avec un objectif de cours de 16 euros.