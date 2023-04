Plastic Ommium : très forte croissance de ses revenus trimestriels

Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Plastic Omnium, hors co-entreprises, s'élève au premier trimestre 2023 à 2,56 milliards d'euros, en hausse de 35,6% (+18,0 à pcc) par rapport au premier trimestre 2022. Sur cette période, son chiffre d’affaires économique s’établit à 2,82 milliards d’euros, en forte croissance de +34,5%, soit +17,5% à périmètre et changes constants, confirmant ainsi la bonne dynamique commerciale du Groupe tant pour les métiers Industries que Modules.



Les co-entreprises, essentiellement les activités de production de pièces extérieures de carrosserie en Asie, affichent une hausse de 13% à périmètre et changes constants au premier trimestre 2023.



Plastic Omnium confirme l'ensemble des objectifs annoncés lors de la présentation de ses résultats annuels du 22 février 2023.



Plastic Omnium a établi ses objectifs 2023 sur la base d'une production automobile mondiale projetée par S&P Global Mobility de 82,1 millions de véhicules, soit 3,1% de croissance en 2023.



Conforté par la bonne dynamique commerciale et opérationnelle, le Groupe vise un chiffre d'affaires économique en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale



Il table sur une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10% par rapport à 2022



Il prévoit un Cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.