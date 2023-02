Plastic Omnium: Invest Securities à l'achat avec objectif de cours relevé à 24,3 euros

Les derniers résultats de Plastic Omnium marquent « un net changement de ton avec un message plus confiant sur 2023 et 2024, après une réalisation annuelle au-dessus des attentes » en chiffre d’affaires et en flux de cash flow libre, relève Invest Securities, saluant « le positionnement du groupe sur les nouveaux métiers en forte croissance » qui conduit à relever ses estimations de croissance du chiffre d’affaires. Le broker réitère sa recommandation à l’achat, avec objectif de cours relevé de 17,2 euro à 24,30 euros.