Plastic Omnium : JP Morgan abaisse sa recommandation

Dans la dernière édition de son « Catalyst Watch » consacré au secteur de l’automobile, JP Morgan abaisse son objectif de cours Plastic Omnium de 17 à 14 euros, et sa recommandation de Neutre à Sous-pondérer." L'année 2023 devrait être une année de bénéfices élevés pour l'industrie automobile ", estime JP Morgan, " car elle pourrait enfin offrir une plus faible volatilité des coûts des matières premières, une chaîne d'approvisionnement plus stable et des calendriers de production mondiaux qui stimuleraient les bénéfices des fournisseurs tout en permettant aux constructeurs de réaliser des bénéfices élevés ".