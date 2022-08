Plastic Omnium-Une 1ère commande de pare-chocs pour remplacer le client historique Stellantis

par Gilles Guillaume

PARIS, 23 août (Reuters) - Plastic Omnium a décroché une première commande de pare-chocs auprès d'un constructeur automobile autre que Stellantis, client historique de son usine de Guichen (Ille-et-Vilaine) mais qui a décidé de produire en solo cette partie du véhicule.

Le site de l'équipementier, qui emploie environ 200 personnes, fabrique aujourd'hui les pare-chocs du SUV C5 Aircross de Citroën, désormais une des marques du groupe né de la fusion entre PSA et FCA.

Stellantis a annoncé en juillet un investissement de 20 millions d'euros pour relancer en interne dans son usine d'assemblage de Rennes l'injection plastique de pare-chocs sur la voiture qui succédera au C5 Aircross fin 2024, comme le fait déjà Fiat.

Plastic Omnium continuera de fabriquer le haillon arrière du futur véhicule mais pour compenser la perte des pare-chocs et maintenir ses volumes de production et ses effectifs à Guichen, le numéro un mondial des pare-chocs et haillons doit s'ouvrir à d'autres constructeurs, a dit à Reuters un porte-parole du groupe.

"Ce site a déjà obtenu une commande, pour la première fois, d'un constructeur automobile autre que Stellantis", a-t-il déclaré.

Selon une source proche du dossier, Plastic Omnium aurait trouvé ce nouveau débouché auprès du groupe Renault.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du constructeur au losange.

La marche à l'électrification des véhicules entraîne des grandes manoeuvres dans l'industrie automobile, les constructeurs cherchant à réinternaliser des activités jusqu'ici sous-traitées pour prendre la relève de leur coeur de métier traditionnel, le bloc moteur diesel ou essence.

Jusqu'à présent, ce rapatriement de la chaîne de valeur a surtout concerné les moteurs électriques et les batteries. (Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)