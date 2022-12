Plastic Omnium : a finalisé une acquisition dans HBPO

Plastic Omnium annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 33,33% de Hella dans HBPO.Annoncée le 28 juillet 2022, cette acquisition a été signée pour un montant de 290 millions d'euros, entièrement financée sur les ressources propres du Groupe.' La pleine propriété de HBPO s'inscrit dans la stratégie de Plastic Omnium d'augmenter la valeur ajoutée par véhicule en développant de nouveaux modules et systèmes tout en tirant parti de la demande croissante pour les véhicules électriques ' indique le groupe.Depuis 2018, Plastic Omnium détenait 66,66% du capital social et HBPO était consolidé à 100%.HBPO a réalisé un chiffre d'affaires économique de 2,2 milliards d'euros en 2021. HBPO assemble plus de cinq millions de modules avant chaque année.' Le module avant est une pièce complexe située à l'avant du véhicule qui, d'un point de vue technique, intègre la poutre d'absorption de choc, les systèmes d'éclairage et de refroidissement du moteur, les volets actifs de calandre ainsi que les radars et les capteurs d'aide à la conduite ' précise le groupe.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.