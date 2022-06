Plastic Omnium : accord pour l'acquisition d'Actia Power

Plastic Omnium indique avoir signé un accord avec le groupe Actia en vue d'acquérir 100% de sa division Actia Power pour une valeur d'entreprise de 52,5 millions d'euros, accord qui fait suite à l'entrée en négociation exclusive annoncée le 29 mars dernier.



Actia Power est spécialisée dans la conception, la fabrication de batteries embarquées, d'électronique de puissance et de systèmes d'électrification destinés à la mobilité électrique des camions, bus, cars, trains et engins de chantier.



Basée à Toulouse, cette division d'Actia emploie actuellement 200 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros.



La finalisation de cette acquisition, entièrement autofinancée, est prévue au cours du troisième trimestre 2022. Les collaborateurs d'Actia Power rejoindront alors la division Clean Energy Systems (CES) de Plastic Omnium.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.