Plastic Omnium acquiert Varroc Lighting Systems pour 600 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium a annoncé vendredi le projet d'acquisition de la société Varroc Lighting Systems (VLS), un fournisseur de systèmes d'éclairage automobile, pour une valeur d'entreprise de 600 millions d'euros.

Le groupe acquerra cette entreprise auprès de la société indienne Varroc Engineering Limited. La clôture de cette opération est prévue au deuxième semestre 2022 sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Le prix qui sera payé par Plastic Omnium correspond à un multiple de 0,75 fois les ventes 2021 de VLS. Le chiffre d'affaires de VLS s'est inscrit à environ 800 millions d'euros en 2021. "Cette opération aura un impact limité sur la marge opérationnelle du groupe sur une base proforma 2022", a expliqué le groupe.

Plastic Omnium assure avoir "préparé un plan d'intégration et de redressement détaillé post acquisition" pour ramener VLS à la croissance en 2022 et lui permettre de dégager une marge brute d'exploitation (Ebitda) "à deux chiffres à court et moyen terme".

"Sur la base de ces mesures, une valeur significative à long terme sera créée pour les actionnaires, avec un bénéfice par action relutif attendu dans les 12 à 24 mois suivant la clôture", a indiqué la société.

Cette opération permet de renforcer la position de Plastic Omnium dans l'éclairage automobile après le projet d'acquisition d'AMLS, l'activité éclairage du groupe de semi-conducteurs Osram, annoncé fin mars. L'équipementier compte devenir un acteur majeur de ce domaine. Le groupe créera ainsi une nouvelle division, appelée "Eclairage", qui regroupera VLS et AMLS et représentera 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

