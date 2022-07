Plastic Omnium : baisse de 27% du résultat net semestriel

Plastic Omnium publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe en baisse de 27% à 104 millions d'euros, une marge opérationnelle en retrait de 1,6 point à 4,6%, mais un cash-flow libre à 134 millions d'euros, en ligne avec ses objectifs.



A 4,32 milliards d'euros, son chiffre d'affaires économique a augmenté de 4,3% (+0,4% à périmètre et changes constants) par rapport à un premier semestre 2021 de reprise soutenue après la sortie des vagues de confinements mondiaux liées à la pandémie.



L'équipementier confirme ses prévisions pour l'année 2022, à savoir une surperformance par rapport à la production automobile mondiale, une marge opérationnelle entre 5% et 6% du chiffre d'affaires et un cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.