Plastic Omnium carbure en Bourse après avoir relevé ses objectifs annuels

(Actualisation: réaction de marché, commentaires d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)-L'équipementier automobile Plastic Omnium bondit en Bourse, mercredi, après avoir relevé ses objectifs de marge et de trésorerie pour 2021 à l'issue d'un premier semestre où ses efforts pour réduire ses coûts lui ont permis d'afficher une rentabilité supérieure aux attentes.

Vers 9H30, l'action Plastic Omnium s'adjuge 8,5% à 27,44 euros, soit la plus forte progression de l'indice SBF 120.

Pour l'exercice en cours, Plastic Omnium prévoit désormais une marge opérationnelle d'au moins 6%, contre un chiffre égal à 6% précédemment, et une génération de flux de trésorerie libre "significativement supérieure" aux 220 millions d'euros de 2019, contre "plus de" 220 millions d'euros auparavant.

Le groupe continue par ailleurs d'anticiper un fort rebond de son chiffre d'affaires en 2021. Ces prévisions ont été réalisées sur la base d'une production automobile de 77 millions de véhicules cette année.

Le groupe fondé par la famille Burelle a livré ces nouvelles perspectives après avoir vu ses résultats progresser sur l'ensemble du premier semestre. "Nous avons retrouvé, dès le premier semestre 2021, notre rentabilité d'avant crise, malgré les perturbations opérationnelles créées par les pénuries de composants chez nos clients et la hausse des matières premières", a déclaré le directeur général du groupe, Laurent Favre, cité dans un communiqué. "Cette performance est possible grâce à l'efficacité des mesures de flexibilisation et de baisse de nos coûts", a ajouté le dirigeant.

La marge opérationnelle s'est ainsi établie à 234 millions d'euros, contre une perte de 116 millions d'euros au premier semestre 2020, et a représenté 6,2% du chiffre d'affaires consolidé. Ce ratio s'avère nettement au-dessus des attentes des analystes qui anticipaient en moyenne un taux de 5,8% selon un consensus cité par Oddo BHF.

Un impact de 550 millions d'euros dû à la pénurie de semi-conducteurs

Plastic Omnium a par ailleurs réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires consolidé de 3,78 milliards d'euros, en hausse de 27,8% en données publiées et de 31,8% hors effets de change et de périmètre.

Le chiffre d'affaires économique, qui tient compte des contributions des coentreprises de l'industriel, a pour sa part progressé de 28% en données publiées, à 4,14 milliards d'euros, et de 31,9% à périmètre et taux de change constants. Le groupe a ainsi dépassé de 2,5 points de pourcentage l'évolution de la production automobile mondiale qui a progressé sur la période de 29,4%, selon les données du cabinet IHS citées par l'entreprise. "Ce chiffre d'affaires est amputé d'un montant estimé à 550 millions d'euros, correspondant aux pertes de production liées aux arrêts de chaines des constructeurs automobiles du fait de la pénurie de composants électroniques", a par ailleurs indiqué la société.

L'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de Plastic Omnium s'est inscrit à 461 millions d'euros au premier semestre, soit 12,2% du chiffre d'affaires consolidé, contre un Ebitda de 171 millions d'euros à la même période de 2020 pour une marge de 5,8%.

Le groupe a enregistré un bénéfice de 142 millions d'euros à comparer avec une perte nette de 404 millions d'euros sur les six premiers mois de l'an passé.

Le flux de trésorerie libre est ressorti à 151 millions d'euros contre un décaissement de 572 millions d'euros au premier semestre 2020. Ce chiffre s'avère supérieur de 60% aux 93 millions d'euros attendus en moyenne par les analystes, note JPMorgan Cazenove.

Plastic Omnium a par ailleurs confirmé viser 100 millions d'euros de réductions de coûts cette année grâce à son programme de transformation "OMEGA".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed : ACD - ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE PLASTIC OMNIUM:

https://www.plasticomnium.com/fr/press-room/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2021 03:32 ET (07:32 GMT)