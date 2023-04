Plastic Omnium : confirme l'ensemble de ses objectifs

Le groupe annonce une croissance de 34,5% du chiffre d'affaires à 2 822 millions d'euros au 1er trimestre 2022 (+17,5% à pccc), portée aussi bien par les métiers Industries que Modules. Le chiffre d'affaires consolidé, hors co-entreprises, s'élève à 2 564 millions d'euros, en hausse de +35,6% (+18,0% à pccc)) par rapport au 1er trimestre 2022.



En Europe le chiffre d'affaires économique progresse de +27,6% à 1 476 millions d'euros dans un marché en forte croissance (+17,3%). En Amérique du Nord, il est en hausse de +1,5% à 741 millions d'euros dans un marché en progression de +9,4%. En Chine, le chiffre d'affaires s'élève à 258 millions d'euros, en hausse de +6,8%.



Le groupe a enregistré des prises de commandes historiques en Amérique du Nord pour environ 10 milliards d'euros pour les véhicules thermiques, électriques et à hydrogène. Plastic Omnium Modules ouvrira une nouvelle usine américaine portant sur des modules blocs avant et de cockpits de véhicules électriques.



Le Groupe vise pour 2023 un Chiffre d'affaires économique en forte croissance et en surperformance par rapport à la production automobile mondiale, une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10% par rapport à 2022 et un cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.



