Plastic Omnium confirme ses objectifs pour 2023, les ventes ont bondi de 35,6% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium a confirmé mardi l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2023, après avoir enregistré une nette progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Sur la période de janvier à mars, le chiffre d'affaires consolidé de l'équipementier automobile a progressé de 35,6% sur un an en données publiées et de 18% en données comparables, pour atteindre 2,56 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires économique, qui inclut la contribution des coentreprises du groupe, s'est établi à 2,82 milliards d'euros au trimestre écoulé, en croissance de 34,5% en données publiées et de 17,5% en données comparables.

Sur la même période, la production automobile mondiale a augmenté de 6,1%, selon les données du cabinet S&P Global Mobility citées par Plastic Omnium.

Pour l'exercice en cours, l'industriel vise toujours, à périmètre et taux de change constants, une évolution de son chiffre d'affaires économique plus flatteuse que celle de la production automobile mondiale. Ses dirigeants tablent également sur une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros et sur un flux de trésorerie disponible de plus de 260 millions d'euros.

Plastic Omnium a indiqué avoir construit ces objectifs sur la base d'une production automobile mondiale estimée à 82,1 millions de véhicules cette année par S&P Global Mobility, en croissance de 3,1% sur un an.

