Plastic Omnium livre de solides résultats 2021

22 février (Reuters) - L'équipementier automobile Plastic Omnium fait état mardi dans un communiqué:

* D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE 2021 EN HAUSSE DE 3,7% À €8.017 MLNS

* D'UN EBITDA DE €310 MLNS AU S2 CONTRE €477 MLNS UN AN AUPARAVANT

* D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE DE €3,88 MDS AU S2 CONTRE €4,50 MDS UN AN AUPARAVANT

* D'UNE PERTE NETTE DE €16 MLNS AU S2 CONTRE UN BÉNÉFICE DE €152 MLNS UN AN PLUS TÔT

* D'UN EBITDA À €771 MLNS EN 2021 CONTRE €648 MLNS UN AN PLUS TÔT

* D'UN RÉSULTAT NET DE €126 MLNS EN 2021 CONTRE UNE PERTE NETTE DE €251 MLNS UN AN PLUS TÔT

