Plastic Omnium maintient son cap pour 2022 après avoir fait mieux que prévu au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium a confirmé lundi ses objectifs pour l'exercice 2022, alors que ses résultats ont dépassé les prévisions des analystes au premier semestre.

Sur la période de janvier à juin, Plastic Omnium a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,92 milliards d'euros, en amélioration de 3,6% en données publiées sur un an mais en repli de 0,1% hors effets de change et de périmètre. Le chiffre d'affaires économique, qui tient compte des contributions des coentreprises de l'industriel, a augmenté de 4,3% en données publiées, à 4,32 milliards d'euros, et de 0,4% à périmètre et taux de change constants.

L'évolution des ventes économiques a ainsi dépassé de 1,6 point de pourcentage l'évolution de la production automobile mondiale qui a reflué sur la période de 1,2%, selon les données de S&P Global Mobility citées par l'entreprise.

L'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de Plastic Omnium s'est inscrit à 414 millions d'euros au premier semestre, soit 10,6% du chiffre d'affaires consolidé, contre un Ebitda de 461 millions d'euros à la même période de 2021, représentant 12,2% des ventes consolidées. Sur la période, la marge opérationnelle a reculé de 23,5%, à 179 millions d'euros, représentant 4,6% du chiffre d'affaires consolidé, contre un taux de 6,2% affiché un an auparavant.

"Au cours du premier semestre 2022, Plastic Omnium a su maintenir une performance opérationnelle remarquable avec une marge opérationnelle à 4,6% et une forte résilience dans un contexte de marché perturbé par la montée de l'inflation et les arrêts des chaines de production", a indiqué le directeur général du groupe, Laurent Favre, cité dans un communiqué.

Ces résultats ont d'ailleurs dépassé les attentes des intermédiaires financiers. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient, en moyenne, sur une marge opérationnelle de 167 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires consolidé de 3,78 milliards d'euros pour le premier semestre de Plastic Omnium.

L'industriel a ainsi confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours. Ses dirigeants prévoient toujours que l'évolution du chiffre d'affaires économique soit plus flatteuse que celle de la production automobile mondiale en 2022. L'industriel vise une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires consolidé et un flux de trésorerie disponible supérieur à 260 millions d'euros cette année. Au premier semestre, le flux de trésorerie disponible a déjà totalisé la moitié de cet objectif, ressortant à 134 millions d'euros contre 151 millions d'euros un an plus tôt.

Les objectifs de Plastic Omnium reposent sur l'hypothèse d'une production automobile mondiale qui devrait représenter 77 millions de véhicules cette année, soit une décote de 5% sur les prévisions publiées en février dernier par S&P Global Mobility.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones;

