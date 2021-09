Plastic Omnium : présente ses innovations au salon de Munich

Plastic Omnium annonce plusieurs innovations et événements au salon de l'IAA (Internationale Automobilausstellung) qui se tient pour la première fois à Munich, du 6 au 12 septembre.



Plastic Omnium et Greenerwave se sont associés pour développer un radar imageur 4D de nouvelle génération. Il permettra dès 2025 de franchir une étape décisive dans la détection des obstacles par les véhicules. Ce radar promet une capacité de détection de l'environnement du véhicule à longue portée (jusqu'à 300m) et une résolution dix fois supérieure à celle des radars actuels.



Plastic Omnium annonce également un nouveau contrat pour la motorisation à hydrogène zéro-émission. Le constructeur automobile coréen Hyundai a choisi Plastic Omnium pour équiper en systèmes de stockage la future version à hydrogène de son modèle Staria qui vient d'être commercialisé. Cette version à hydrogène sera lancée en 2023, représentant une production de plus de 30 000 véhicules par an.



Le stand Plastic Omnium à Munich permettra également de découvrir d'autres innovations, mettant l'accent sur l'accélération de l'électrification des véhicules, l'amélioration de la sécurité et du confort des usagers de la route, la diminution du poids, donc des émissions.



