Plastic Omnium : résultat net accru d'un tiers en 2022

Plastic Omnium publie un résultat net part du groupe en croissance de 32,6% à 168 millions d'euros au titre de 2022, ainsi qu'une marge opérationnelle en progression de 20,2% à 364 millions, soit 4,3% du chiffre d'affaires consolidé (5,1% hors acquisitions).



L'équipementier automobile affiche une croissance du chiffre d'affaires économique de 18,2% à 9,48 milliards d'euros, dont +9,7% en organique, soit une surperformance de +2,2 points par rapport à la production automobile mondiale.



Ayant atteint l'ensemble des objectifs financiers fixés pour 2022, Plastic Omnium va proposer un dividende de 0,39 euro par action, en progression de 39%, et relève ses objectifs de chiffre d'affaires à horizon 2025 à plus de 11,5 milliards d'euros.



Concernant 2023, il anticipe un chiffre d'affaires en forte croissance et une surperformance par rapport à la production automobile mondiale, ainsi qu'une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de 10%.



