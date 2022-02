Plastic Omnium : résultat net part du Groupe de 126 ME

Le groupe annonce un chiffre d'affaires économique de 8 017 millions d'euros en 2021, en croissance de 4,6% à périmètre et changes constants. Le chiffre d'affaires consolidé 2021 s'établit à 7 233 millions d'euros, en hausse de + 3,3% à périmètre et changes constants.



La marge brute consolidée s'établit à 830 millions d'euros, contre 642 millions d'euros en 2020. Elle représente 11,5% du chiffre d'affaires consolidé, contre 9,1% en 2020.



L'EBITDA s'élève à 771 millions d'euros (soit 10,7% du chiffre d'affaires consolidé) contre 648 millions d'euros (9,2% du chiffre d'affaires consolidé) en 2020. Le résultat opérationnel ressort à 303 millions d'euros et représente 4,2% du chiffre d'affaires consolidé.



Le résultat net part du Groupe s'établit à 126 millions d'euros contre une perte de 251 millions d'euros en 2020.



Plastic Omnium a pour objectifs en 2022 un chiffre d'affaires économique qui surperforme la croissance de la production automobile mondiale, une marge opérationnelle entre 5 et 6% du chiffre d'affaires et une génération de cash-flow libre de plus de 260 millions d'euros.



