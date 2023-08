Compagnie Plastic Omnium SE est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d'énergie propre et des modules pour l'automobile. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes de carrosserie intelligents et d'énergie propre (72,4%) : pièces de carrosserie (pare-chocs, systèmes d'absorption d'énergie, hayons, becquets, ailes, bas de caisse) et systèmes de stockage et d'alimentation en carburant ; - modules bloc avant (27,6%) : poutres d'absorption de chocs, systèmes d'éclairage et de refroidissement de moteur, volets actifs de calandre, radars et capteurs d'aide à la conduite. A fin 2021, le groupe dispose de 127 sites de production et de 25 centres de R&D dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,4%), Europe (46,2%), Amérique du Nord (25,5%), Asie (18,8%), Afrique (1,5%) et Amérique du Sud (1,6%).