A l’occasion d’un Capital Markets Day, Plastic Omnium (+1,63% à 15,62 euros) a présenté sa stratégie de croissance et de transformation à long terme. Une stratégie exprimée et incarnée dans la nouvelle raison d’être du groupe «Driving a New Generation of Mobility». Plastic Omnium a l’objectif de réaliser un chiffre d’affaires économique d’environ 11 milliards d’euros en 2025 et supérieur à 15 milliards d’euros à l’horizon 2030.



A titre de comparaison, le groupe avait publié un chiffre d'affaires économique de 8 milliards d'euros en 2021.



Pour concrétiser ses ambitions, Plastic Omnium compte s'appuyer sur ses récentes acquisitions dans le domaine de l'éclairage, mais également sur la montée en puissance de ses activités prometteuses dans l'hydrogène.



Le groupe contrôlé par la famille Burelle vise aussi une meilleure efficacité dans ses métiers traditionnels, tels que les pare-chocs ou les hayons qui représentaient 43% de son chiffre d'affaires économique l'an dernier.



Sur le plan financier, la politique d'allocation du capital doit permettre à Plastic Omnium d'atteindre, sur la période 2022-2030, un objectif moyen annuel de génération de cash de 3 à 4% du chiffre d'affaires économique ainsi qu'un objectif de Capex annuel de 5% du chiffre d'affaires économique et un objectif de ratio moyen de levier de dette nette sur EBITDA limité à 2.



"Dans le contexte de l'accélération des mutations sociétales, technologiques et des usages de la mobilité, Plastic Omnium présente une stratégie de croissance ambitieuse adossée à ses métiers et portée par l'élargissement de son offre à l'éclairage et à l'électrification et créatrice de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes ", a déclaré Laurent Favre, le Directeur Général de Plastic Omnium.



En première approche, UBS a maintenu son opinion Neutre et son objectif de cours de 24 euros sur le titre Plastic Omnium. Si l'équipementier automobile établit les bases de sa croissance future, le broker constate que peu d'objectifs financiers ont été communiqués.