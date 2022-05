Compal Electronics, Inc. : UBS neutre sur le dossier

Données financières TWD USD EUR CA 2022 1 209 Mrd 40 510 M 38 902 M Résultat net 2022 9 959 M 334 M 320 M Dette nette 2022 36 983 M 1 239 M 1 190 M PER 2022 9,90x Rendement 2022 8,19% Capitalisation 100 Mrd 3 357 M 3 224 M VE / CA 2022 0,11x VE / CA 2023 0,11x Nbr Employés 81 743 Flottant 93,6% Graphique COMPAL ELECTRONICS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique COMPAL ELECTRONICS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 23,00 TWD Objectif de cours Moyen 21,74 TWD Ecart / Objectif Moyen -5,46% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Chung-Pin Wong President, CEO & Director Ching Hsiung Lue Chief Finance Officer & Vice President Sheng Hsiung Hsu Chairman Jui-Tsung Chen Vice Chairman & CSO Tu-Kung Tsai Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) COMPAL ELECTRONICS, INC. -4.96% 3 357 QUANTA COMPUTER INC. -13.31% 10 601 ADVANTECH CO., LTD. -17.91% 8 460 INVENTEC CORPORATION 1.00% 3 028 ACER INCORPORATED -10.18% 2 750 GETAC HOLDINGS CORPORATION -21.27% 878