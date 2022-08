La CBA brésilienne et Reservas Votorantim émettent les premiers crédits carbone du biome Cerrado

Reservas Votorantim a certifié une zone couvrant 11 500 hectares (28 417 acres) dans l'État de Goias, où elle peut potentiellement générer quelque 50 000 crédits carbone par an, selon leur déclaration commune.

L'émission de crédits carbone générés sur des zones préservées du Cerrado, le deuxième plus grand écosystème du Brésil après l'Amazonie, est sans précédent, ont déclaré les entreprises.

Quelque 316 000 crédits ont été émis et seront vendus aux enchères. Les offres peuvent être soumises entre maintenant et la fin du mois de septembre.

La vente de ce premier lot de crédits pourrait générer environ 5 millions de dollars, ont indiqué les entreprises.

"Cette initiative constitue une étape importante sur le marché des crédits carbone au Brésil ainsi qu'au niveau mondial, dès lors qu'elle débloque la valeur des actifs forestiers dans un nouveau biome profondément menacé comme le Cerrado", ont-elles déclaré.

La savane du Cerrado, où les agriculteurs brésiliens cultivent du soja et du maïs pour les marchés d'exportation et la consommation locale, est détruite plus rapidement que la forêt amazonienne voisine, selon le Fonds mondial pour la nature.

Le renforcement des marchés volontaires du carbone est primordial, car il permet de compenser les agriculteurs qui préservent les arbres là où ils peuvent légalement les couper.

ERA, l'une des sociétés qui gèrent les enchères de crédits de carbone du Cerrado, tente de persuader les cultivateurs de plus de 30 000 hectares dans l'État de Maranhao d'entrer sur le marché comme moyen de diversifier leurs revenus, bien que la plantation de cultures commerciales reste intéressante avec les prix élevés des céréales.

"Le rendement élevé du soja est en concurrence directe", a déclaré Hannah Simmons, directrice générale d'ERA, dans une interview.

Selon le code forestier brésilien de 2012, les agriculteurs doivent conserver 35 % de la superficie de leurs propriétés dans le Cerrado, et 80 % si la ferme se trouve dans le biome amazonien.