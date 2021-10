Cnova, la branche e-commerce de Casino, reporte son augmentation de capital et renonce à ses prévisions.

Cnova NV, la branche e-commerce du détaillant français Casino, a déclaré qu'elle avait décidé de reporter un projet antérieur de levée de fonds et qu'elle ne pouvait plus confirmer les prévisions financières données en juin en raison des conditions commerciales difficiles du troisième trimestre.

En juin, Cnova avait dévoilé son intention de lever environ 300 millions d'euros (346,50 millions de dollars) d'ici la fin de l'année en vendant de nouvelles actions, afin de financer sa croissance et d'augmenter sa proportion d'actions librement négociables.

"Dans un marché timide au 3e trimestre, nous avons confirmé notre positionnement pertinent avec une plateforme ecommerce solide bénéficiant d'une base de clients fidèles en croissance et l'accélération de nos solutions de marketing digital", a déclaré Emmanuel Grenier, PDG de Cnova.

" Dans ce marché mou, nous avons lancé plusieurs actions pour maintenir notre dynamique de croissance. Compte tenu de cette situation, Cnova n'est plus en mesure de confirmer ses prévisions publiées en juin", a ajouté M. Grenier.

En juin, Cnova avait déclaré viser un EBITDA de 160 millions d'euros pour 2021, soit une hausse de 20% par rapport à 2020.

Le site Cdiscount de Cnova concurrence des groupes internationaux comme Amazon en France>, avec une plateforme de type places de marché qui met en relation les acheteurs avec des vendeurs tiers d'articles ménagers, d'équipements électroniques et de jouets.

Au cours du troisième trimestre, Cnova a enregistré une hausse de 7,5 % du volume brut de marchandises (GMV) dans un marché mou, qu'elle a en partie attribué à la réouverture de magasins de type brick-and-mortar suite à l'assouplissement des restrictions COVID. Cela l'a notamment obligé à renforcer la compétitivité de ses prix.

Cdiscount est entièrement contrôlée par Cnova, qui est à son tour contrôlée à 65 % par Casino et à 34 % par Grupo Pao Acucar, l'entreprise brésilienne de Casino.

La société mère Casino, dirigée et contrôlée par Jean-Charles Naouri, a cherché à améliorer sa rentabilité et sa trésorerie en vendant des actifs et en réalisant des économies grâce à des opérations d'achat.

Naouri a cherché à alléger les dettes de Casino et de Rallye, la société holding derrière le détaillant.

(1 $ = 0,8658 euros) (Reportage de Dominique Vidalon ; édition de Sudip Kar-Gupta)