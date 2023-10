Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS est une entreprise basée au Brésil, principalement active dans l'industrie textile. La société s'occupe de la production, de la commercialisation, de l'importation et de l'exportation de fils et de tissus. Par l'intermédiaire de sa filiale Springs Global Participacoes SA, la société est active dans la production d'articles de literie et de bain, ainsi que dans la vente au détail d'articles ménagers textiles sous la marque Artex. Par l'intermédiaire de sa filiale Oxford Comercio e Participacoes SA, elle est également présente dans la fabrication et la commercialisation de tissus, qui sont principalement utilisés dans les produits d'habillement, notamment les vêtements de sport, les uniformes professionnels et les équipements de protection individuelle (EPI). Au 19 avril 2012, Wembley SA était le principal actionnaire de la société, avec 22,03 % du nombre total d'actions.

Secteur Textiles et Cuirs