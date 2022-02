EDF, Comerc et Eneva envisagent des offres pour le brésilien CEEE-G, selon des sources 01/02/2022 | 20:53 Envoyer par e-mail :

SAO PAULO (Reuters) - Le groupe brésilien d'énergie Eneva SA, la société de négoce d'énergie Comerc et l'énergéticien français EDF envisagent chacun de déposer une offre pour le groupe public CEEE-G, lequel doit faire l'objet d'une privatisation, ont indiqué trois sources proches du dossier. CEEE-G, qui est basé dans l'Etat brésilien du Rio Grande do Sul, possède cinq grandes centrales hydroélectriques, huit petites centrales hydroélectriques ainsi que deux mini-centrales, avec une capacité installée de 910 mégawatts (MW). En ajoutant les parts de CEEE-G détenues dans des consortiums, sa capacité atteint 1.253 MW. Les enchères prévues dans le cadre de la privatisation doivent se tenir le 15 février et les offres ne pourront être inférieures à 1,25 milliard de reals brésiliens pour acquérir 66,23% du capital de CEEE-G. Selon une source proche du dossier, EDF, qui exploite actuellement des centrales thermoélectriques et des centrales solaires au Brésil, devrait participer aux enchères via sa filiale EDF Fluminense. D'autres candidats comme Eneva, qui cherche à se renforcer dans les énergies renouvelables après l'acquisition de Focus Energia en décembre, et Comerc, qui veut grossir dans la production d'électricité, pourraient aussi y participer. EDF a indiqué évaluer en permanence les opportunités de croissance. "Le Brésil est un pays essentiel pour le développement d'EDF et, conformément à la stratégie globale du groupe, EDF Fluminense cherche à diversifier son portefeuille", a fait savoir le groupe dans un communiqué. Comerc a refusé de commenter. Eneva n'a pas répondu à une demande de commentaire. (Reportage Leticia Fucuchima, version française Matthieu Protard, édité par Jean Terzian)

© Reuters 2022

