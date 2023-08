Compass Digital Acquisition Corp. est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but de participer à une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une recapitalisation, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. La Société n'a sélectionné aucune cible spécifique de regroupement d'entreprises et n'a pas, ni personne en son nom, entamé de discussions substantielles, directement ou indirectement, avec une quelconque cible de regroupement d'entreprises. Elle a l'intention de se concentrer sur la recherche de sociétés dans les secteurs technologiques, notamment dans le secteur des logiciels et des services de transformation numérique axés sur la technologie. La société ne s'engage dans aucune opération commerciale et ne génère aucun revenu.

Secteur Sociétés holdings