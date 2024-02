Compass Diversified Holdings acquiert et gère un groupe de petites et moyennes entreprises basées en Amérique du Nord. Les secteurs d'activité de la société comprennent 5.11 Acquisition Corp (5.11), Boa Holdings Inc (BOA), The Ergo Baby Carrier Inc (Ergobaby), Lugano Holdings Inc (Lugano Diamonds ou Lugano), Relentless Intermediate Inc (PrimaLoft), Velocity Outdoor Inc (Velocity Outdoor ou Velocity), AMT Acquisition Corporation (Arnold), FFI Compass Inc (Altor Solutions ou Altor) et Sterno Products, LLC (Sterno). Son segment 5.11 fournit des vêtements et des équipements techniques spécialement conçus pour les forces de l'ordre, les pompiers, les services médicaux d'urgence et les opérations spéciales militaires, ainsi que pour les amateurs d'activités de plein air et d'aventure. Son segment Ergobaby propose une gamme de porte-bébés, de poussettes, de transats, de langes, de coussins d'allaitement et de produits connexes. Son segment PrimaLoft fournit des isolants et des matériaux synthétiques. Son segment Arnold est un fournisseur de solutions globales et un fabricant de solutions techniques.

Secteur Sociétés holdings