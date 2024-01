(Alliance News) - Compass Group PLC a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acheter CH&CO Catering Group Ltd pour une valeur d'entreprise initiale de 475 millions de livres sterling, déclarant que le fournisseur de services contractuels et d'hospitalité complétera sa propre empreinte au Royaume-Uni et en Irlande.

CH&CO est basé à Reading, dans le Berkshire, tandis que Compass est basé à Chertsey, dans le Surrey.

Compass versera un complément de prix, qu'elle n'a pas précisé, en fonction de la croissance des bénéfices de CH&CO au cours des deux prochaines années.

CH&CO a un chiffre d'affaires annuel d'environ 450 millions de livres sterling et opère dans des secteurs tels que les affaires et l'industrie, les sports et les loisirs, l'éducation et les soins de santé.

"CH&CO est une entreprise de restauration très appréciée dans notre secteur", a déclaré Dominic Blakemore, directeur général de Compass.

Il a ajouté : "Notre forte génération de liquidités et notre bilan nous donnent la flexibilité d'investir dans la croissance organique et d'acquérir des entreprises de grande qualité avec des équipes de gestion exceptionnelles, ce qui nous permet d'accélérer encore la croissance et d'améliorer le rendement pour les actionnaires."

Les actions de Compass étaient légèrement en baisse, à 2 168,00 pence, tôt lundi à Londres. La société a une capitalisation boursière de 37,02 milliards de livres sterling.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.