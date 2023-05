Compass annonce un rachat d'actions de 750 millions de livres sterling alors que les bénéfices augmentent

(Alliance News) - Compass Group PLC a relevé mercredi ses prévisions annuelles, augmenté son dividende et annoncé un rachat d'actions.

La société basée à Chertsey, dans le Surrey, a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les six mois allant jusqu'à mars a augmenté de 31% par rapport à l'année précédente, passant de 632 millions de livres sterling à 831 millions de livres sterling, grâce à une augmentation de 36% du chiffre d'affaires, passant de 11,50 milliards de livres sterling à 15,69 milliards de livres sterling.

"Malgré quelques poches de faiblesse macroéconomique, le marché de la restauration est vaste et très attrayant, avec un long potentiel structurel. La complexité croissante des opérations et l'évolution des exigences des clients et des consommateurs sont à l'origine d'opportunités de croissance passionnantes qui, selon nous, sont essentiellement structurelles. Nos priorités stratégiques sont axées sur la capitalisation de ces opportunités et sur l'accélération des performances financières", a déclaré la société.

En outre, elle a cité l'opportunité de croissance structurelle de la première externalisation, notant qu'environ la moitié du marché est auto-exploitée.

"Alors que l'environnement opérationnel devient de plus en plus difficile en raison d'une combinaison de pressions inflationnistes, de demandes accrues des clients et d'autres complexités supplémentaires, nous avons une stratégie claire pour saisir l'accélération de la première externalisation sur la base de notre concentration, de notre échelle et de notre expertise", a expliqué l'entreprise.

Compass a déclaré un dividende intérimaire de 15,0 pence par action, soit une augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente (9,4 pence). En outre, elle a annoncé un rachat d'actions à hauteur de 750 millions de livres sterling, qu'elle prévoit d'achever au cours de l'année 2023.

Pour ce qui est de l'avenir, Compass a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend désormais à une croissance du bénéfice d'exploitation de l'ordre de 30 %, contre plus de 20 % précédemment, et à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 18 %, contre environ 15 % précédemment.

"Le groupe a enregistré de bons résultats au premier semestre, bénéficiant d'une croissance équilibrée dans toutes les régions. Les nouvelles affaires nettes ont continué d'être excellentes et nettement supérieures à notre taux historique", a déclaré Dominic Blakemore, président-directeur général.

La société prévoit "d'importantes opportunités de croissance structurelle à l'échelle mondiale, conduisant à une croissance des revenus et des bénéfices supérieure aux taux historiques".

Les actions de Compass ont augmenté de 1,8 % à 2 102,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

