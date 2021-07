Compass : net rebond, un analyste passe à l'achat

Le titre gagne près de 1,3% alors que les analystes de Jefferies passent à l'achat. Le broker relève son conseil sur Compass de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 1440 à 1660 pence, dans une note sur le groupe britannique de services de restauration et sur son pair français Sodexo.



Le broker reconnait que l'incertitude sur les réouvertures a propulsé les actions du secteur à des plus bas relatifs post-Covid, mais il souligne que les bilans des entreprises ont été risqués l'année dernière.



'Les initiations d'externalisation ont émergé plus rapidement que prévu, de sorte que les revenus du secteur devraient être plus importants au prochain pic', poursuit Jefferies, ajoutant que le rapport risque-rendement est désormais plus favorable.



