Compass : prévisions relevées, mais la marge déçoit un peu

Le 15 mai 2024 à 10:45

Compass a fait état mercredi de résultats semestriels légèrement supérieurs aux attentes et relevé sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année.



Mais la marge opérationnelle générée par le numéro un mondial de la restauration collective semblait décevoir certains investisseurs, ce qui provoquait un net recul de son titre à la Bourse de Londres.



Le groupe britannique, qui fournit des cantines d'entreprises, d'écoles et de bases militaires, a fait état ce matin d'un résultat d'exploitation courant en hausse de plus de 18% à 1,47 milliard de livres sur les six mois clos fin mars.



Les analystes visaient, eux, en moyenne un résultat de 1,46 milliard.



Son chiffre d'affaires semestriel totalise 20,9 milliards de livres, soit une croissance organique de 11,2%, là où le consensus visait 10,7%.



Compass a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice clos en septembre, tablant désormais sur une croissance organique de l'ordre de 10%, contre une prévision jusqu'ici comprise dans le haut d'un intervalle compris entre 5% et 10%.



Les analystes de RBC faisaient toutefois remarquer que ces solides performances étaient quelque peu obscurcies par une marge opérationnelle un peu décevante, ressortie à 7,1% contre 6,6% un an plus tôt.



De ce fait, l'action Compass chutait de plus de 3% mercredi dans les premiers échanges, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice londonien FTSE 100 et l'un des replis les plus marqués du STOXX 600.



Le titre affiche encore un gain de près de 5% depuis le début de l'année.



