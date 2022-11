Compass propose une avance sur salaire, des subventions pour le personnel britannique en grande difficulté

L'inflation en Grande-Bretagne est montée en flèche pour atteindre son plus haut niveau depuis 41 ans, en raison de l'augmentation du coût de tout, de la nourriture à l'énergie, laissant les ménages les plus pauvres dans une situation précaire et incitant certains employeurs à proposer une aide supplémentaire pour conserver leur personnel.

Compass, qui emploie 50 000 personnes en Grande-Bretagne et en Irlande, a déclaré que l'option d'avance donne aux employés salariés mensuels la possibilité de retirer jusqu'à 50 % de leur salaire gagné avant le jour de paie.

Le plus grand groupe de restauration au monde a déclaré qu'il était trop tôt pour donner des chiffres sur le système d'avance de salaire, qui a été officiellement lancé mercredi dernier.

Ces employés peuvent effectuer jusqu'à trois retraits par cycle de paie en plus de leur salaire normal, a-t-il ajouté.

Pour les employés en difficulté financière, Compass a déclaré qu'elle a également lancé officiellement un fonds "Helping Hands" au début de ce mois et propose une consolidation de la dette à un coût d'intérêt inférieur à celui auquel ils seraient confrontés sur le marché.

Il y a eu 63 candidats à ce nouveau fonds au cours du mois dernier, a-t-elle déclaré, sans donner de détails sur sa taille.

Tesco, l'un des plus grands employeurs du secteur privé en Grande-Bretagne, propose également à son personnel des avances sur salaire.

La société de nettoyage et de gestion immobilière Mitie a également proposé à certains de ses employés un "paquet de soutien hivernal", qui comprend une option d'emprunt sur les salaires futurs.

Aux États-Unis, Compass a déclaré que son initiative "same day pay", qui est plus établie, est utilisée par environ 15 000 employés.

Le PDG Dominic Blakemore a déclaré que la rémunération équitable est le principal objectif de Compass, avec 60 % de sa main-d'œuvre britannique bénéficiant du salaire de subsistance réel.