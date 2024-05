Compass Group PLC est le n° 1 mondial de la restauration collective et concédée. Le CA par marché se répartit comme suit : - entreprises et administrations (31,4%) ; - établissements de soins et maisons de retraite (28,8%) ; - établissements d'enseignement (21,3%) ; - établissements de sport et de loisirs (17,1%) ; - autres (1,4%) : secteurs des industries pétrolière, gazière et minière, de la construction et de la défense. L'exploitation des restaurants est assurée notamment sous les marques Medirest, Morrison, ESS, Eurest, Bon Appétit, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (16,2%), Amérique du Nord (75,7%) et autres (8,1%).

Secteur Restaurants et bars