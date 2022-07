Le traiteur Compass Group tempère ses perspectives de marge au quatrième trimestre

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, autrefois connue comme le grenier à blé de l'Europe, a fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie à des niveaux record, assombrissant les perspectives économiques mondiales.

Compass, qui nourrit les employés de bureau, les forces armées et les écoliers dans 45 pays, et assure la restauration d'événements sportifs tels que le Wimbledon, a maintenu son objectif de marge bénéficiaire pour l'ensemble de l'année à plus de 6 %.

La société a relevé ses perspectives de revenus organiques annuels à environ 35 %, contre 30 % prévus précédemment, misant sur une reprise après les creux liés au COVID.

Au cours des trois mois se terminant le 30 juin, Compass a déclaré que ses revenus organiques ont augmenté de 43,4 %.