Le traiteur britannique Compass relève ses prévisions pour 2023 après un bond de ses bénéfices

La société de restauration Compass Group a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices, de chiffre d'affaires et de marge pour l'exercice 2023, et augmenté son rachat d'actions, après que le bénéfice semestriel a augmenté de 41% grâce à l'augmentation du nombre de personnes retournant au travail et d'événements sur ses marchés.

Le plus grand groupe de restauration au monde a déclaré un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 1,05 milliard de livres (1,33 milliard de dollars) pour les six mois se terminant le 31 mars, contre 744 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,7923 livre) (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru ; rédaction de Uttaresh Venkateshwaran)