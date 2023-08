Compass, Inc. est une société de technologie immobilière. La société propose une application réservée aux agents, conçue pour simplifier l'ensemble du processus immobilier grâce à un guichet unique pour le marketing, l'évaluation des biens et les journées portes ouvertes. Sa plateforme comprend un logiciel basé sur le cloud pour la gestion de la relation client, le marketing, le service client et d'autres fonctionnalités, toutes conçues sur mesure pour le secteur de l'immobilier. Les applications Web et mobiles destinées aux consommateurs et aux agents sont combinées à la suite d'outils pour agents qui apportent des renseignements utiles au processus d'achat, de vente et de location de maisons. La société a construit une plate-forme logicielle intégrée qui aide les agents à fonctionner avec les capacités d'une société de technologie moderne et l'attention et le service personnels d'un conseiller. Elle propose également aux agents des services de formation et d'accompagnement, de gestion des ventes, de coordination des inscriptions et des transactions, de traitement des commissions, ainsi que des services de conception et de conseil en marketing.

Secteur Services et conseils en informatique