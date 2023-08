Compass Minerals International, Inc. (CMI) est une société de portefeuille, qui fournit des minéraux essentiels qui résolvent les défis de la nature pour les clients et les communautés. La société produit du sel, des nutriments pour plantes et du chlorure de magnésium pour une distribution principalement en Amérique du Nord. La société opère à travers deux segments : Le sel et la nutrition des plantes. Le segment Sel produit et commercialise du sel, composé de chlorure de sodium et de chlorure de magnésium, utilisé pour le déglaçage des routes en hiver et pour le contrôle de la poussière, la transformation des aliments, les adoucisseurs d'eau et d'autres applications grand public, agricoles et industrielles. Le segment Plant Nutrition produit et commercialise différentes qualités de sulfate de potasse (SOP), qui est utilisé dans la production d'engrais spécialisés pour les cultures et le gazon et qui aide à améliorer la qualité et le rendement des cultures, tout en soutenant l'agriculture durable. L'entreprise exploite environ 12 installations de production et de conditionnement aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.