COMPASS Pathways plc est une société de soins de santé mentale, qui se concentre sur le développement de traitements pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. La société se concentre sur la dépression résistante au traitement (TRD). Elle développe COMP360, une formulation de psilocybine qui comprend sa psilocybine cristalline polymorphe de qualité pharmaceutique, optimisée pour la stabilité et la pureté. Sa thérapie à la psilocybine COMP360 comprend l'administration de son COMP360 avec le soutien psychologique de thérapeutes spécialement formés, possédant des qualifications professionnelles et éducatives spécifiques. La séance d'administration de psilocybine dure environ six à huit heures, les patients étant soutenus par les thérapeutes de manière non directive. Les séances d'administration de psilocybine sont précédées de séances de préparation, au cours desquelles les patients reçoivent une orientation complète, et suivies de séances d'intégration destinées à aider les patients à traiter l'ensemble des expériences émotionnelles et physiques facilitées par l'administration du COMP360.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale