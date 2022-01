CompoSecure, Inc. : B. Riley reste à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 268 M - 237 M Résultat net 2021 80,9 M - 71,6 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 - Rendement 2021 - Capitalisation 105 M 105 M 92,5 M Capi. / CA 2021 0,39x Capi. / CA 2022 0,31x Nbr Employés 638 Flottant 80,0% Graphique COMPOSECURE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) COMPOSECURE, INC. -15.23% 105 FISERV, INC. 5.15% 72 058 BLOCK, INC. -10.43% 66 728 GLOBAL PAYMENTS INC. 11.90% 43 888 NEXI S.P.A 3.54% 21 444 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. 6.89% 19 428