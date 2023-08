CompoSecure, Inc, anciennement Roman DBDR Tech Acquisition Corp, propose une plateforme de technologie de paiement, de sécurité, et un fournisseur émergent de solutions de stockage et de sécurité des cryptomonnaies et des actifs numériques. Les produits de la société comprennent les cartes métalliques et Arculus. Ses cartes métalliques sont engagées dans la conception et la fabrication de cartes de paiement métalliques, y compris les cartes à contact et à double interface. Les cartes métalliques de la société comprennent Embedded Metal, Metal Veneer Lite, Metal Veneer et Full Metal. Son Arculus offre une sécurité transparente et robuste basée sur des clés en intégrant sa technologie de sécurité numérique dans la plate-forme. Il protège les clients grâce à une connexion sans mot de passe, une authentification d'identité multifactorielle, une gestion des clés cryptographiques non conservées et une réduction de la fraude. La société propose Arculus Cold Storage Wallet, une solution d'authentification à trois facteurs. L'Arculus Cold Storage Wallet se compose du dispositif matériel Arculus Key card Cold Storage et de l'application mobile Arculus Wallet.