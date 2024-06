Comptoir Group PLC - opérateur londonien de restaurants d'inspiration libanaise, moyen-orientale et nord-africaine - annonce que la présidente non exécutive Béatrice Lafon a démissionné avec effet à compter de mercredi afin de poursuivre d'autres intérêts commerciaux. Le directeur non exécutif Jean-Michel Orieux succèdera à Mme Lafon en tant que président avec effet immédiat.

L'administrateur délégué Nick Ayerst a déclaré : "Je tiens à remercier Béatrice pour sa contribution considérable au Comptoir au cours d'une période d'évolution importante pour le groupe, et en particulier pour son rôle dans la reconstruction des fondations clés de l'entreprise qui ont souffert pendant Covid, le développement de notre stratégie actuelle et le recrutement et la mise en place de notre nouvelle équipe de direction.

"Au nom de toute l'équipe du Comptoir, je souhaite à Béatrice beaucoup de succès dans ses nouvelles entreprises.

Cours actuel de l'action : 5,45 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 16

