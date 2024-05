Comptoir Group Plc est un propriétaire et exploitant de restaurants libanais et méditerranéens orientaux basé au Royaume-Uni. La société possède et exploite environ 26 restaurants libanais (dont six sont franchisés), principalement au Royaume-Uni. L'enseigne phare de la société, Comptoir Libanais, regroupe 21 restaurants situés à Londres et dans tout le pays, y compris dans des villes clés comme Manchester, Bath, Birmingham, Oxford et Exeter. Les restaurants Comptoir Libanais proposent des plats du Moyen-Orient. Les restaurants cherchent à offrir une expérience de restauration tout au long de la journée basée sur des aliments sains et frais. La société exploite également Shawa, qui sert des shawarmas traditionnels au comptoir dans les centres commerciaux Westfield et Bluewater, Yalla-Yalla, avec des succursales près d'Oxford Circus et à Soho, et le lieu de divertissement Kenza, situé à Devonshire Square, à Londres. La société franchise la marque Comptoir Libanais à d'autres restaurateurs.

Secteur Restaurants et bars