Les actions israéliennes s'effondrent suite à la faillite de SVB, le gouvernement promet d'aider les entreprises technologiques

La semaine commerciale israélienne se déroulant de dimanche à jeudi, les investisseurs de Tel-Aviv ont eu pour la première fois l'occasion de réagir à la faillite de la Silicon Valley Bank, la plus grande banque à faire faillite depuis la crise financière de 2008.

Le secteur technologique israélien est le principal moteur de croissance du pays et ses relations avec la région de la Silicon Valley sont étroites. De nombreuses startups israéliennes avaient des comptes à la SVB, bien que les montants ne soient pas entièrement connus.

Compugen Ltd a déclaré que, par l'intermédiaire de sa filiale américaine, elle détenait actuellement environ 1,3 % de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie auprès de SVB, mais qu'elle "considérait son exposition à tout problème de liquidité chez SVB comme immatérielle".

NextVision, un fabricant de caméras microstabilisées, a déclaré dans un document réglementaire à Tel Aviv qu'il avait retiré jeudi la quasi-totalité des 2,7 millions de dollars qu'il détenait dans SVB.

Qualitau Ltd, qui développe des équipements de test pour l'industrie des semi-conducteurs, a déclaré qu'elle détenait près de 17 millions de dollars auprès de la SVB et que la majeure partie de cette somme n'était pas assurée par le gouvernement fédéral.

Elle a ajouté qu'elle n'avait "aucune information concernant les montants qu'elle pourra retirer à l'avenir du solde des fonds déposés à la SVB et concernant le temps utile pour retirer ces fonds".

Qualitau a ajouté qu'en raison d'un carnet de commandes existant, elle était en mesure de poursuivre ses activités.

L'indice Tel Aviv des cinq plus grandes banques était en baisse de 2,5 % à la mi-journée, tandis que l'indice de huit assureurs a chuté de 4,2 %. Les prix des obligations d'État ont augmenté de 1,5 %.

Actuellement en visite à Rome, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il suivait l'évolution de la crise et qu'il était en contact avec de hauts responsables du secteur de la haute technologie en Israël. À son retour, il a déclaré qu'il discuterait de l'ampleur de la crise avec les ministres des finances et de l'économie ainsi qu'avec le gouverneur de la Banque d'Israël.

"Si nécessaire, par responsabilité envers les entreprises de haute technologie et les employés israéliens, nous prendrons des mesures pour aider les entreprises israéliennes, dont le centre d'activité se trouve en Israël, à surmonter la crise de trésorerie qui a été créée pour elles en raison des turbulences", a-t-il déclaré, ajoutant que l'économie israélienne était "forte et stable".

"Nous sommes aux côtés des entreprises israéliennes de haute technologie et nous les accompagnerons même dans les moments de crise", a déclaré le ministre des finances, Bezalel Smotrich.

Les deux plus grandes banques israéliennes, Leumi et Hapoalim, ont déclaré que leurs services bancaires technologiques accorderaient des prêts aux startups et autres entreprises technologiques qui n'avaient pas accès au crédit à la suite de l'effondrement de SVB.

Leumi a déclaré avoir pu aider ses clients à transférer environ 1 milliard de dollars de SVB en Israël avant que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ne soit désignée comme administrateur judiciaire pour la cession ultérieure des actifs de la banque américaine.